وزير التموين عن إلغاء حظر تصدير الفول: تأمين احتياجات السوق المحلي أولا

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إسلام جابر _ قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه فيما يتعلق بحظر تصدير فول الحصى، فالوزارة منحت حرية الاستيراد والتداول لمحصول الفول وفقا للمخزون المحلي، حيث أن حجم المساحة المنزرعة من الفول تكفي 30% فقط من احتياجات المواطنين، وبالتالي نسعي للحفاظ على مخزون الفول ليكفي مدة 3 أشهر.
وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، أنه أنه لن يتم السماح بتصدير الفول الحصى، إلا بعد موافقة وزارتي التموين والتجارة والصناعة، وتأمين احتياجات السوق المحلي.
وأوضح أن الوزارة وافقت على نحو 90% من طلبات التصدير، ولم يتم رفض أي طلب لتاجر أو شركة أو مصنع يرغب في التصدير للخارج، ولكن توفير احتياجات السوق المحلي هو الأهم والأولى في الوقت الحالي.
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