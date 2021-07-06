: جهاز حماية المنافسة يوافق على تخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت

– أفادت وثيقة بأن جهاز حماية المنافسة وافق علي طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69 بالمئة.

وقال قرار الجهاز المؤرخ في الخامس من يوليو، إنه ستكون هناك تخفيضات إضافية 2.81 بالمئة لكل خط إنتاج وتخفيضات أخرى اعتمادا على الشريحة العمرية للشركة.

وقالت الوثيقة، إن تخفيضات الإنتاج ستدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو وتظل قائمة لمدة عام.