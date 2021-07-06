محمد حلمي: فاركو تعتزم إطلاق نشاط لإنتاج خامات الأدوية

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رنا ممدوح _ قال محمد شيرين حلمي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فاركو للأدوية، إن الشركة تعتزم إطلاق نشاط إنتاج خامات الدواء لتنفرد به في منطقة الشرق الأوسط.
وصرح حلمي ردا على سؤال جريده دوت الخليج خلال مؤتمر الشركة المنعقد الآن، أن الشركة تعتمد على الاستفاده من التطور التكنولوجي في إطلاق منتجات أكثر جودة.
وأشار إلى أن استراتيجية فاركو ترتكز على توفير الأدوية لتلبية إحتياجات المرضى.
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