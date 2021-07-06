منصة الطبي وريكيت بينكيزر يوقعان اتفاقية تعاون طويلة الأمد

قامت شركة (الطبي) المتخصصة في تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة (ريكيت بينكيزر) متعددة الجنسيات، لعقد اتفاقية طويلة الأمد والتوسع في سبل التعاون.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك التعاون المرتقب يهدف إلى تقديم سلسلة من برامج التوعية والإرشادات الطبية حول الأمراض والحالات الصحية الشائعة، بالإضافة إلى التعريف بأنماط الحياة السليمة التي ينصح باتباعها.

وقال جليل اللبدي، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ(شركة الطبى)، إننا نأمل من خلال مجهوداتنا المجتمعة مع ريكيت بينكيزر أن نتمكن من إشراك عملائنا في المناقشات التي تخص صحتهم وسلامتهم، فضلًا عن خدمة أعداد أكبر من المستخدمين وفي تخصصات أكثر تنوعًا ومنها ما يتعلق بمجموعة المنتجات الصحية التابعة/ مجال خبرة الشركة.

ومن جانبه أوضح أيمن شرايحة، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لـ (شركة الطبى)، أن منصة الطبي تمكنت بالتعاون مع العلامة التجارية (جافيسكون) التابعة لريكيت بينكيزر ومع الأطباء ذوي الخبرة من زيادة الوعي بمشاكل الجهاز الهضمي والوصول إلى أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن طريق الحملات عبر الإنترنت وخلال الفترة رمضان 2021كما ساعدت منصة الطبي في عمل استطلاعات رأي دقيقة للأطباء والأمهات بخصوص منتج بيفباف في نفس المنطقة.

جدير بالذكر أن منصة (الطبي) تسعى إلى تقديم خدمة رقمية متميزة للاستشارات والمعلومات في جميع التخصصات طبية؛ وخاصة تلك التي تمس الأعراض الصحية الشائعة وكيفية التعامل معها وأساليب الوقاية منها، أو تلك التي لا تستدعي زيارة عيادة الطبيب، فضلًا عن بعض الشكاوى الأخرى ذات الطبيعة الحساسة وشديدة الخصوصية.