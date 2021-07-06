ستارلايت للتنمية العقارية تستثمر 10 مليارات جنيه في 3 مشروعات شرق القاهرة والساحل الشمالي

أعلنت شركه ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية عن عزمها استثمار ما يقرب من 10 مليارات جنيه في السوق العقاري المصري خلال الثلاث سنوات القادمة.

وفي بيان للشركة، قال المهندس شريف أبو طالب الرئيس التنفيذي، إن الشركة ستطلق 3 مشروعات في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي.

ولفت إلى أن النس مع الأول هو قطامية كريكس السكني، والثاني اربن كي متعدد الاستخدامات الإدارية والترفيهية وهما بالتجمع الخامس ومشروع قطامية كوست بالساحل الشمالي بإجمالي 1000 وحدة.

وتابع أن المشروعات الثلاثة بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 10 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة عقدت اتفاقيات للتحالف مع مجموعة رواد للبناء الحديث وشركة إرجا العالمية.

ولفت إلى أن الشركة تعاقدت مع شركة سوتا العالمية من جنوب أفريقيا للعمل لأول مره بمصر وذلك لتصميم المرحلة الثانية لمشروع قطامية كوست بالساحل الشمالي، وكذا شركة كراكنل العالمية لتخطيط المساحات الخضراء الذي تمثل أكثر من 60% من اجمالي مساحة المشروعات.

وحدد أبو طالب ثلاث نصائح للراغبين في شراء أي وحدات سكنية؛ وهي سمعة المطور العقاري وصحيفة مشروعاته السابقة، والموقع الاستراتيجي للمشروع الذي يحدد بتواجده علي شبكة طرق تضمن ربطه بسهولة بقلب العاصمة، وثالثا وأخيرا هي انفرادية وخصوصية الوحدات مما يضمن تعظيم العائد الاستثماري الذي تحققه أي وحده سكنية أو إدارية جديدة مع مرور الزمن.