مصر ترفع أمر التحفظ على السفينة إيفرجيفن وتسمح بإبحارها غدا

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العربية _ أفادت وكالة بأن مصر رفعت أمر احتجاز السفينة إيفرجيفن التي عرقلت الملاحة في قناة السويس، وسمحت بإبحارها يوم غد الأربعاء.
وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت الأحد، التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج الأربعاء عن سفينة الحاويات العملاقة “إيفرجيفن ” التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية مارس بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.
وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى الاتفاق مع الجهة المالكة للسفينة، لافتاً إلى أن احتفالا سيقام الأربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.
بدوره، أعلن ممثل عن ملاك سفينة “إيفرجيفن “، يوم الأحد، التوصل لحل مع هيئة قناة السويس. وقال إن هناك استعدادات مع الهيئة للإفراج عن السفينة.
وكانت مصادر قد كشفت للعربية مؤخراً، أن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركة المالكة لسفينة “إيفرجيفن “، ستدفع بموجبه 540 مليون دولار تعويضاً لمصر.
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