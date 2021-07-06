البورصة السعودية تنهي التعاملات على تراجع 29 نقطة.. والسيولة عند 10.6 مليار ريال

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 10.971 نقطة متراجعة بنحو 29.82 نقطة أو مايعادل 0.27 في المائة.

فيما بلغت السيولة المتداولة 10.6 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 385,3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 407,1 ألف صفقة.

وصعدت أسهم 75 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم ام اي اس بمكاسب حد أعلى ليغلق السهم عند 156.20 ريال.

كما سجلت أسهم باعظيم وسدكو كابيتال ونسيج وملاذ ارتفاعات تجاوزت 4.69 في المائة.

قابل ذلك تراجعت 110 شركات تصدرها أسهم ذيب والمتراجعة 2.67 في المائة، تلاه أسهم أنابيب والأهلي ريت والغاز والعقارية بانخفاض تجاوز 2.10 في المائة.