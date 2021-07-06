مال وأعمال

الخدمات الملاحية والبترولية: عدم توافق الطرفين وراء توقف صفقة الاستحواذ على ماريدايف أوفشور

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية- ماريدايف، عن عدم المضي قدما في إتمام صفقة الاستحواذ المقدم بمبلغ 48 مليون دولار أمريكي من مجموعة السبيعي لشراء 100% من أسهم ماريدايف أوفشور بروجيكتس – وهي إحدى الشركات التابعة للأولى-.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، السبب وراء ذلك هو عدم الوصول لإتفاق مرضي لجميع الأطراف.

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الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق في منتصف فبراير الماضي مبدئيا على استحواذ مجموعة السبيعي على 100% من أسهم شركة ماريدايف أوفشور بروجيكتس التابعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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