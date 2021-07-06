الخدمات الملاحية والبترولية: عدم توافق الطرفين وراء توقف صفقة الاستحواذ على ماريدايف أوفشور

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية- ماريدايف، عن عدم المضي قدما في إتمام صفقة الاستحواذ المقدم بمبلغ 48 مليون دولار أمريكي من مجموعة السبيعي لشراء 100% من أسهم ماريدايف أوفشور بروجيكتس – وهي إحدى الشركات التابعة للأولى-.
وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، السبب وراء ذلك هو عدم الوصول لإتفاق مرضي لجميع الأطراف.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق في منتصف فبراير الماضي مبدئيا على استحواذ مجموعة السبيعي على 100% من أسهم شركة ماريدايف أوفشور بروجيكتس التابعة.
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