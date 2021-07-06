منتدى غاز شرق المتوسط يوافق على انضمام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كمراقبين

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قالت وزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء، إن أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط وافقوا على انضمام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي للمنتدى بصفة مراقبين.
وذكر البيان الصادر بعد الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الذي عُقد عن بعد، إن الأعضاء وافقوا “بالإجماع ورحبوا بطلب البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على الانضمام للمنتدى بصفة مراقبين”.
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