مال وأعمال

ديدي الصينية تفقد 22 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أوامر بحذف التطبيق من المتاجر الإلكترونية

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وكالات _ بهدف ضمان أمن البيانات الوطنية وحماية المصلحة العامة أصدر منظم الفضاء الإلكتروني في الصين أمرا بحذف تطبيق “ديدي” من المتاجر الإلكترونية، و هي تعد الشركة المهيمنة على قطاع خدمات سيارات الأجرة في البلاد.

واللافت أن قرار السلطات الصينية أتى بعد أيام قليلة من الإكتتاب العام الأولي للشركة في بورصة نيويورك، حيث جمعت ديدي ما يقارب 4.4 مليار دولار، مما جعله أكبر اكتتاب عام لشركة صينية في البورصات الأمريكية في النصف الأول من هذا العام… والثاني تاريخيا بعد الاكتتاب العام الأولي لـ”علي بابا”.

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وتراجعت القيمة السوقية لشركة ديدي في تداولات ما قبل السوق بنسبة 30% لتصل إلى 10.90 دولار، مما أدى إلى القضاء على حوالي 22 مليار دولار من القيمة السوقية وجعل السهم أقل من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 14 دولاراً.

هذا وكانت ديدي إلى جانب “علي بابا” و”بايت دانس” المالكة لتطبيق تيك توك الشهير من بين 34 شركة تكنولوجيا استدعتها سلطات مكافحة الاحتكار الصينية في أبريل… كإجراء للحد من المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني.

وفي السياق نفسه، بدأ منظم الفضاء الإلكتروني في الصين تحقيقًا جديدا مع تطبيق منصة التوظيف Boss Zhipin المدرجة في الولايات المتحدة والشركات التابعة لمنصة Full Truck Alliance التي تختص باللوجستيات.

و بحسب ، فإن الجهة المنظمة لمكافحة الاحتكار في بكين من المقرر أن تمنع رسمياً خطة تينسنت القابضة لدمج أكبر موقعين لبث ألعاب الفيديو في البلاد و هما Huya وDouYu.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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