البورصة تتراجع 1.87% ختام التعاملات.. و16 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.87%، وأغلق عند مستوى 10154 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.73%، وأغلق عند مستوى 52.73 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.49% و 2.52% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.114.548 مليار جنيه، على 194 شركة من خلال 42.403 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 154 شركة مقابل ارتفاع 16 بينما لم تتغير أسعار 24.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 59.840 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 107.584 مليون جنيه، مقابل 47.744 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 6.955 مليون جنيه، منها 6.153 مليون جنيه للمؤسسات، و802.320 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 66.796 مليون جنيه، منها 64.890 مليون جنيه للأفراد، و1.905 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 83.5% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 7.5% والعرب على 9% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على20.36% من تعاملات اليوم مقابل 79.63% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % بنك الكويت الوطني- مصر 39.01 42.49 8.92 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 90.47 97.81 8.11 رواد السياحة 34.11 36.56 7.18 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 14.16 15.02 6.07 شارم دريمز للاستثمار السياحي 11.42 12.09 5.87

الأسهم الأكثر انخفاضا