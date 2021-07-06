سيتي إيدج وكريدي أجريكول يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم تمويلات عقارية لعملاء الشركة

وقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، بروتوكول تعاون مع بنك كريدي أجريكول وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري المصري للإسكان المتوسط من خلال قروض طويلة الأجل وبفائدة منخفضة.

ووفق بيان الشركة، وقع البروتوكول الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، وولي لطفي نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول.

وبموجب هذا البروتوكول سيقوم بنك كريدي أجريكول بتقديم حلول تمويلية و توفير تسهيلات في السداد لعملاء الشركة من خلال ثلاثة أنظمة تمويل حتى 20 سنة، الأول بمقدم حجز يبدأ من 20% ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

وتابع البيان أن النظام الثاني يشمل تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي المصري طبقا لقانون التمويل العقاري و بأسعار فائدة تنافسية، ويخدم النظام الثالث العملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام إعادة البيع.

وقال الدكتور محمد المكاوي: “نسعى من خلال توقيع البروتوكول اليوم الى استكمال خطتنا للمشاركة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزى للتمويل العقاري للإسكان المتوسط، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للاستفادة من المبادرة.

وأضاف أن القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي وباعتباره أحد أهم المؤشرات على تقدم ونمو الدول وذلك بسبب ارتباطه بنحو 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يعني أن تحقيقه للنمو يدفع كل القطاعات الأخرى”.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يحظى بوجود طلب حقيقي ورغبة شرائية، مع وجود وحدات لشرائح سكنية متعددة. لذا يعتبر هذا التعاون بمثابة حلقة الوصل بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية خاصة. تعمل سيتي إيدج على الاستفادة من كافة المبادرات التي يتم طرحها بشأن التمويل العقاري، وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية وتوفير وحدات سكنية تلاءم كافة احتياجات المصريين.”

ومن جانبه قال ولى لطفي نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول: ” نؤمن بأهمية توفير الحلول المالية التى تتفق مع احتياجات العملاء، وأصبح العقار من أهم آليات الاستثمار.

ولفت إلى أنه من ذلك المنطلق قام البنك بالتعاون مع سيتي ايدج، كما أن هذا البروتوكول يعكس حرص البنك على تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل العقاري بشروط مناسبة لإفادة عدد أكبر من العملاء مما يتماشي مع استراتيجية البنك.

وأوضح أن محفظة البنك سجلت زيادة هامة منذ بداية العام في القروض العقارية، مشيراً أن خدمات التمويل العقاري متاحة من خلال فروع البنك وكذلك من خلال الشركة المصرية للتمويل العقاري التي يتملكها وهي من أقدم الشركات في مجال التمويل العقاري في مصر.

وأضاف لطفي أن التمويل العقاري يعد تمويلا استثماريا لأن مبادرة البنك المركزي المصري ساعدت على تمكين المواطن من امتلاك وحدة سكنية مناسبة وتسديد ثمنها في مدة طويلة تصل لعشرين عاما وبسعر فائدة منخفض، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية لحصول المواطنين على مسكن صحي ومناسب.