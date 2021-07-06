بروتوكول تعاون لصرف المعاشات عبر محفظة فودافون كاش بداية من أغسطس

دوت الخليج – وقعت شركة فودافون مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محفظة “فودافون كاش”.

وذكرت فودافون مصر، في بيان، أن “فودافون كاش” تستحوذ على أكبر حصة سوقية من المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول في مصر بنسبة بلغت 62% من إجمالى المحافظ، وبعدد معاملات وصلت 86%، بإجمالي عدد مستخدمين تجاوز 8 ملايين.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية شركة فودافون الرامية إلى تعزيز دورها في مساندة جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، ودعم توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الالكترونية.

حضر توقيع البروتوكول، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، اليوم الثلاثاء كل من: المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات، والمهندس أشرف حسني، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ووقع البروتوكول: اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس أيمن السعدني رئيس قسم الشؤون التنظيمية والسياسات العامة والعلاكات الحكومية شركة فودافون مصر.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تيسير عملية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات؛ حيث سيتم إتاحة صرف المعاش إلكترونيًا بدايةً من شهر أغسطس المقبل للمستحقين من خلال محفظة “فودافون كاش”، عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة فودافون؛ لفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة فودافون، وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وقال أيمن السعدني، رئيس إدارة الشئون التنظيمية والسياسات العامة والعلاقات الحكومية لفودافون: “يسعدنا المشاركة في مبادرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتسيير إجراءات اللازمة لصرف المعاشات من خلال محفظة فودافون كاش”.

وأضاف: “نسعى دائمًا في فودافون إلى دعم توجه الدولة في تسهيل الإجراءات الحكومية، ومنها صرف المعاشات للتيسير على المستفيدين من كبار السن الحصول على مستحقاته دون عناء، وسنواصل جهودنا في هذا الصدد ونأمل إبرام المزيد من الاتفاقيات التي تخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة وتساعدنا على مساندتها في تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات”.

وأشار البيان إلى مبادرات شركة فودافون مصر المتنوعة مع الجهات الحكومية، ومنها صرف المعونة المستحقة للعمالة غير المنتظمة المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وصرف المعاشات ونفقة المطلقات.