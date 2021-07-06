عاجل.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 40.584 مليار دولار

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دوت الخليج – قال البنك المركزي المصري المصري، اليوم الخميس، إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 40.584 مليار دولار بنهاية شهر يونيو.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 116 مليون دولار خلال شهر يونيو المنقضي، حيث سجل في نهاية شهر مايو السابق له 40.468 مليار دولار.
وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو 2020 بعد انخفاض أرصدتها لحوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
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