تأجيل نظر منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما إلى 7 سبتمبر

محمد فرج – قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر منع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

وكان النائب العام أصدر الأمر الوقتي رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بمنع علاء مبارك، وجمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال وطفليه القصر فريدة ومحمود، من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ولم يشمل المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.