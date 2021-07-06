ڤاليو: تحديث التطبيق لتقليل مدة التسجيل إلى 10 دقائق.. وتوسع مرتقب في الخدمات

محمد فرج – أعلن وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أنه يتم حاليا الاستعداد لتحديث تطبيق ڤاليو ليقلص زمن التسجيل للمستخدمين إلى 10 دقائق فقط.

وذكر حسونة، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن التحديث سيقلص كمية البيانات المطلوبة من العميل للتسجيل، بحيث يقل الزمن إلى 10 دقائق فقط بدلا من 15 دقيقة؛ وذلك للتيسير على المستخدمين.

وأوضح أنه سيتم قريبا إتمام التعاقد مع أحد الأندية الرياضية الشهيرة لإتاحة حلول تمويلية غير تقليدية للراغبين في الاشتراك، فضلا عن التعاقد مع علامة تجارية شهيرة في مجال بيع الاثاث.

وأشار حسونة إلى أن ڤاليو تحقق معدلات نمو كبيرة في وقت قصير نظرا لما تقدمه من خدمات وتسهيلات مقارنة بالبنوك، مشددا على أن حجم المعاملات اليومية للشركة تصل حاليا إلى 6 ملايين جنيه.

ووقعت شركة ڤاليو لخدمات التمويل الاستهلاكي عقد شراكة مع المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، لاتاحة حلول تمويلية غير تقليدية للمرضى.

وذكر وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أن خطوة تفعيل الشراكة تهدف إلي توفير حلول تمويلية غير تقليدية، عبر اتاحة تمويلات بأقساط تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد مع فترة سماح تمتد إلي شهر إضافي.

وأشار إلى أن فترة التقسيط تصل حتى 60 شهر، لكن بفوائد حال كانت أكثر من 6 أشهر.

وأضاف حسونة، على هامش مؤتمر توقيع عقد الشراكة بمقر المستشفى بالقاهرة، أنها تهدف للتخفيف عن المرضى، وتعزز من قدرة المواطنين في الحصول على الحصول على أفضل الخدمات الطبية عبر حلول تمويلية جديدة.

وأعرب شريف فؤاد الرئيس التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، عن ترحيبه بعقد الشراكة مع ڤاليو، مشددا على أنها تهدف للتيسير على المرضى، وإتاحة جميع خدمات المستشفى بالتقسيط لمدة 6 أشهر بدون فوائد.

وشدد فؤاد علىى أهمية الخطوة في طرح حلول تمويلية فير تقليدية؛ للتخفيف عن المرضى وتعزيز القوة الشرائية لهم، خاصة بعد تأثرها لجميع المستهلكين في مصر والعالم أجمع جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.