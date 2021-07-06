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بريطانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 29 يناير

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وكالات – سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ 29 يناير وأكبر عدد من حالات الوفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة منذ 23 أبريل الماضي.

وتوضح التقارير أن بريطانيا سجلت أكثر من 28 ألف حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 27 ألف حالة يوم الاثنين بالإضافة إلى 37 وفاة.

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وبلغت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى نهاية أمس الإثنين بين الكبار 86.2% بينما بلغت نسبة من تلقوا الجرعتين 64.3%

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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