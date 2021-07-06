مال وأعمال

سلطنة عمان تطلب مشورة فنية من صندوق النقد الدولي

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وكالات – قال صندوق النقد الدولي إن سلطنة عمان طلبت مشورة فنية لتعزيز إطار العمل المالي في الأمد المتوسط.

وأضاف الصندوق في بيان نقلته “”، أن السلطنة تستهدف التعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين.

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وعملت سلطنة عمان على الحد من الإنفاق العام لتقليل العجز المالي لكن التعديلات لا تجاري انخفاض الإيرادات.

وفي أكتوبر من العام الماضي، وضعت السلطنة خطة مالية متوسطة الأجل الأمر الذي طمأن المستثمرين وساعدها في تدبير قروض وإصدار سندات بمليارات الدولارات هذا العام.

وفي الشهر الماضي، جمعت السلطنة 1.75 مليار دولار بإصدار صكوك إسلامية تجاوز الطلب عليها 11.5 مليار دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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