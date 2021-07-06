التحقيق في مخالفة 13 شركة بالسعودية لنظام المنافسة

العربية دوت نت – أصدرت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، موافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام 13 منشأة بمخالفة نظام المنافسة.

وأضافت الهيئة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن المنشآت الخاضعة للتحقيق تعمل بقطاعات المقاولات والبيع بالتجزئة والمنصات الإلكترونية.

وأشارت الهيئة خلال اجتماع مجلس إدارتها الـ70، إلى الموافقة على دراسة طلبات التسوية مع 2 من المنشآت، فيما حفظ 18 شكوى واردة لعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة.

وشملت قرارات مجلس الإدارة الموافقة على طلب تشكيل لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء المقدم من إحدى المنشآت لإعفائها من أحكام المادة السابعة من نظام المنافسة بشأن وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.

ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على المقترح الخاص بالإعفاء من إجراءات التقدم للإبلاغ عن التركزات الاقتصادية ذات الأثر التنموية لتشجيع ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأقر المجلس نشر الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي.