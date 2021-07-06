السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 10.4 مليار ريال

العربية دوت نت – أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وجرى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليارات ريال (2.77 مليار دولار).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليارات ريال (ستة مليارات وأربع مائة واثنان وستون مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2031.

فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليارات ريال (ثلاثة مليارات وتسع مائة وخمسون مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2035.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني التي يستعرض من خلالها جدول إصداراته المحليـة لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.