عاجل.. السعودية تعلن دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية المشروعة

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و ا س – أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لكل من القاهرة والخرطوم في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وجددت تأكيدها أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصرو السودان والعالم العربي والقارة الإفريقية.
كما أعلنت المملكة دعم جهود مصر والسودان لاحتواء أزمة سد النهضة ومطالباتهما بحلها وفقا لقواعد القانون الدولي، ودعمها التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها.
ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
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