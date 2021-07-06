البنتاجون لا يستبعد فرض إلزامية التطعيم ضد كورونا

سكاي نيوز عربية – قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، الثلاثاء، إن الوزارة ستنظر في احتمال جعل اللقاحات المضادة لكورونا “إلزامية”.

وذكر كيربي أن البنتاجون سيدرس احتمال جعل لقاحات كورونا “إلزامية”، وذلك في حال صادقت إدارة الغذاء والدواء على فعاليتها.

وقال كيربي إن 69% من مجموع أفراد القوات المسلحة الأميركية وموظفي وزارة الدفاع المدنيين والمتعاقدين البالغ عددهم قرابة 6 ملايين شخص، قد تلقوا جرعتي اللقاح حتى الأول من يوليو الجاري.

يشار إلى أن أكثر من 330 مليون أمريكي تلقوا، إلى غاية اليوم، اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، من بينهم 157 مليون تلقوا الجرعتين، مما يعني أن 47.9% من ساكني الولايات المتحدة تم تطعيمهم بشكل كامل.

وفي أواخر يونيو الماضي، أقر البيت الأبيض بالإخفاق في تحقيق هدف الرئيس الأمريكي جو بايدن، المتمثل في تطعيم 70% من البالغين الأمريكيين جزئيا ضد فيروس كورونا، بحلول ذكرى عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.