الدولار يرتفع أمام سلة من العملات بينما تنتظر السوق محضر اجتماع الفيدرالي

وكالات – ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات المنافسة يوم الثلاثاء، في أعقاب عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة مع تعزيز المتعاملين مراكزهم قبيل نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وسيبحث المشاركون في السوق عن قرائن فيما يتعلق بالموعد الذي قد يبدأ فيه الفدرالي الأمريكي تقليص برنامجه الضخم لمشتريات السندات وسط تعافي الاقتصاد عندما تنشر تفاصيل اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.304% إلى 92.527 في أواخر جلسة التداول.

وجاء صعود العملة الخضراء رغم هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أشارت إلى تباطؤ في نمو قطاع الخدمات.

ويتجه عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لتسجيل أطول سلسلة انخفاضات في 16 شهرا.

وفي أوروبا دفعت بيانات مخيبة للآمال اليورو باتجاه أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار.

وقال معهد ZEW للبحوث الاقتصادية إن ثقة المستثمرين في ألمانيا، أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، هبطت بشكل حاد في يوليو لكنها ما زالت عند مستوى مرتفع في حين أظهرت بيانات أخرى أن طلبيات السلع الألمانية الصنع سجلت في مايو أكبر هبوط منذ الموجة الأولى من الإغلاقات في 2020 .

وتراجع اليورو 0.3% إلى 1.1824 دولار. وفي الأسبوع الماضي هوت العملة الأوروبية إلى 1.1807 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل أبريل.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.3% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3801 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.3888 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.23% إلى 0.7010 دولار أمريكي ماحيا مكاسبه التي سجلها في وقت سابق اليوم، في حين هبط الدولار الاسترالي 0.46% إلى 0.7495 دولار أمريكي بعد أن كان قفز بما يصل إلى 1.2% في وقت سابق.