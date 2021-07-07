الذهب يخترق مستوى 1800 دولار مع هبوط عوائد السندات الأمريكية

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وكالات- اخترقت أسعار الذهب حاجز 1800 دولار أثناء التعاملات يوم الثلاثاء مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، وانتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1795 دولارا للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% لتسجل عند التسوية 1794.20 دولار.
وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3% لتسجل 26.11 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو عند 26.76 دولار.
وانخفض البلاتين 1% إلى 1086.30 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2796.90 دولار.
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