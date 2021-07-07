هيرميس: 2.2 مليار جنيه حجم محفظة تمويلات ڤاليو.. ونسبة تعثر العملاء لا تتجاوز 2%

محمد فرج – أعلن وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أن محفظة تمويلات شركة ڤاليو لخدمات التمويل الاستهلاكي التابعة للمجموعة، سجلت نحو 2.2 مليار جنيه.

جاء ذلك فى مستهل كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن عقد شراكة مع المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، لإتاحة حلول التقسيط للمرضى.

وذكر حسونة أن نسبة عملاء ڤاليو يصل إلى 90 ألف عميل، وأن نسبة التعثر في سداد الأقساط لا تتجاوز 2% من عدد العملاء.

ولفت الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان ما يصل إلى 6% من حجم محفظة الشركة الحالية.

وأشار إلى أن ڤاليو نجحت في تحقيق معدلات نمو كبرى في وقت قصير؛ نظرا لما تقدمه من خدمات وتسهيلات مقارنة بالبنوك، مشددا على أن حجم المعاملات اليومية للشركة يصل حاليا إلى 6 ملايين جنيه.

ووقعت اليوم شركة ڤاليو والمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، شراكة استراتيجية حيث ستوفر بمقتضاها شركة ڤاليو برامج تمويل لعملاء المستشفى لتغطية مختلف الخدمات الطبية التي تقدمها.

كما ستتيح الشراكة للراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المستشفى، إمكانية الاستفادة من برامج التقسيط التي تصل إلى 60 شهرا ونظام سوبر هاتريك من ڤاليو الذي يتيح تقسيط تكلفة الخدمات بدون مقدم أو فوائد على 6 أشهر.