مال وأعمال

الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع 0.3% خلال مايو

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– أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفض في مايو، في مؤشر جديد على أن اختناقات على صعيد الإمدادات تؤدي لتباطؤ الانتعاش في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج الصناعي انخفض 0.3 بالمئة على أساس شهري بعد انخفاض معدل بالزيادة بلغ 0.3 بالمئة في أبريل.

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كان استطلاع رأي أجرته قد أشار إلى زيادة 0.5 بالمئة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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