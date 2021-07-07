سيدني الأسترالية تمدد العزل العام أسبوعا آخر بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا

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– أمرت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأربعاء بتمديد إجراءات العزل العام في سيدني أسبوعا آخر للحد من انتشار مرض كوفيد-19 محذرة من احتمال ارتفاع أعداد الإصابة في أكبر مدن البلاد والتي تواجه صعوبة في احتواء انتشار السلالة المتحورة دلتا شديدة العدوى.
ودخلت سيدني، التي يقطنها خُمس سكان أستراليا البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، في عزل عام يوم 26 يوليو إذ دفع انتشار سلالة دلتا المسؤولين لتشديد القيود في بلد اتسمت حملته للتطعيم بالبطء.
وكان من المقرر أن تنتهي أوامر البقاء في المنزل يوم الجمعة لكنها ستستمر حتى 16 يوليو.
وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني “سلالة دلتا تغير قواعد اللعبة، إنها شديدة العدوى وأسرع انتشارا من أي نوع آخر عرفناه من الفيروس”.
وتواجه سيدني أسوأ انتشار للمرض حتى الآن هذا العام. وزاد إجمالي حالات الإصابة عن 350 منذ ظهور الحالة الأولى قبل ثلاثة أسابيع وكانت لسائق سيارة أجرة قام بتوصيل طاقم طائرة قادمة من الخارج.
وحذر مسؤولو الصحة سكان سيدني من احتمال زيادة الحالات في الأربع والعشرين ساعة المقبلة وحثوا سكان ثلاث ضواحي في غرب الولاية على البقاء في منازلهم.
وستبدأ الدراسة عن بعد في مدارس سيدني بعد عودة الطلاب من عطلة الشتاء الأسبوع المقبل.
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