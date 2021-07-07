عطاء السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية مع بنك الرياض بقيمة 278.2 مليون ريال

وكالات _ أعلنت شركة عطاء التعليمية السعودية عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة تتجاوز 278.2 مليون ريال ولمدة 10 سنوات. ونوهت الشركة أنها ستستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجاتها المستقبلية للمشاريع التوسعية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة وتم منح التسهيلات استنادا علي قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر.

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