مال وأعمال

مخاوف كورونا تدفع الأسهم اليابانية للتراجع نهاية التعاملات

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– أغلقت أسهم اليابان منخفضة يوم الأربعاء، متضررة من الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ نالت مخاوف بشأن تزايد إصابات كورونا قبل دورة الألعاب الأولمبية من المعنويات.

ونزل المؤشر نيكي 0.96 بالمئة ليغلق عند 28366.95 نقطة، فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 بالمئة إلى 1937.68 نقطة.

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واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر انخفاض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، وفقد سهم طوكيو إلكترون 0.4 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست 0.82 بالمئة وخسر سهم شين إتسو كيميكال 3.27 بالمئة.

وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيورتيز “لا يزال من الصعب إيجاد أنباء طيبة ترفع أسهم اليابان، إذ تنخفض وتيرة حملة التطعيمات، في حين عدد إصابات كورونا في طوكيو آخذ في الارتفاع، ولدينا دورة ألعاب أولمبية وسط الجائحة”.

وقال أريساوا إن إغلاق داو الضعيف ليل الثلاثاء ضعط على أسهم اليابان أيضا.

كما تراجعت أسهم ذات ثقل أخرى.

فقد نزل سهم فاست ريتيلينج التي تدير متاجر الملابس للعلامة التجارية يونيكلو 1.11 بالمئة.

وفقد سهم مجموعة سوفت بنك 0.62 بالمئة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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