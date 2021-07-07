العربية للأسمنت تتوقع خفض مبيعاتها بنسبة 26% بعد قرار جهاز حماية المنافسة

رنا ممدوح _ توقعت شركة العربية للأسمنت، خفض مبيعاتها من الأسمنت بالسوق المحلي بنسبة 26% بعد قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي. وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن نسبة الخفض جاء طبقا للمعادلة الحسابية المنصوص عليها بالقرار. وتوقعت الشركة تحسن أرباحها في ضوء ارتفاع أسعار الأسمنت المتوقعة في الفترة القادمة.

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