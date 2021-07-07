جراند انفستمنت القابضة: العضو المنتدب قلص حصته في رأس المال إلى 17.58%

رنا ممدوح _ قلص أمير عبد الوهاب خضر العضو المنتدب لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية حصته في رأسمال الشركة من 18.371% إلى 17.589%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن خضر قام ببيع عدد 61 ألف سهم من أسهم جراند انفستمنت القابضة مقابل 577.282 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 9.464 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن العضو المنتدب للشركة قام بخفض حصته في الشركة فبراير الماضي من 26.96% إلى 18.63%.