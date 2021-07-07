اتش سي تحصل على موافقة الرقابة المالية للبدء في التعامل بالسندات على الأوراق المالية الأجنبية

إسلام فضل _ حصلت اتش سي لتداول الأوراق المالية في 24 يونيو الجاري 2021 على موافقة هيئة الرقابة المالية بالبدء في التعامل والوساطة والسمسرة في السندات المضاف على غرضها إعمالا لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى التعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المدرجة في البورصة المصرية إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32) لسنة 2014.

وقال حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول للأوراق المالية، إنه متحمس للبدء في مزاولة النشاطين الجديدين حيث يتيح ذلك خدمة العميل بشكل أوسع وجذبه لدخول سوق المال المصري، كما يضفي ذلك تكاملاً على الخدمات المقدمة من الشركة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يشهد نشاط السندات ازدهاراً في الفترة المقبلة ونتوقع ظهور سوق حقيقي واعد لسندات وصكوك الشركات غير مقتصراً على السندات الحكومية.

وبحسب البيان، أما بالنسبة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية، فتسعى الشركة – مدعومة بخبرتها في المنطقة – لتعظيم إيراداتها وتنويعها.

وذكر أن سوق المال المصري سيحظي باهتمام كبير من المستثمر الأجنبي في 2021 سواء في أدوات العائد الثابت أو الأسهم، فلازالت عوائد أدوات الدين المصري جاذبة مقارنة بغيرها من الأسواق كما انه المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي سيسجل نمواً وذلك وفقا لتقدير جهات دولية كثيرة منها البنك الدولي.