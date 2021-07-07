اتصالات مصر توقع بروتوكول تعاون مع القومية للتأمين لصرف المعاشات عبر محفظتها الإلكترونية

وقعت شركة اتصالات مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يتيح صرف المعاشات عبر محفظتها الإلكترونية “اتصالات كاش”.

ويستهدف البروتوكول إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محفظة “اتصالات كاش”، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية اتصالات مصر التي تستهدف دعم جهود الدولة بتفعيل المنظومة الالكترونية المتكاملة للحكومة المصرية ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي.

ويعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو استكمال مسيرة التعاون الدائم والمثمر بين شركة اتصالات مصر، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبنك المركزي المصري، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في مارس الماضي لتيسير عمليات صرف المعاشات من خلال القنوات الالكترونية، بما يساهم في تخفيف أعباء كبار السن من أرباب المعاشات، وفي نفس الوقت يدعم منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي.

وقال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن هذا التعاون يعكس حرص اتصالات مصر الدائم على تقديم أفضل الخدمات الرقمية المبتكرة والمتميزة ذات القيمة المضافة لكافة عملائها، من خلال الاهتمام بتوسيع خدمات المحافظ الإلكترونية وإضافة خدمات جديدة لإرضاء كافة احتياجات العملاء وإتاحة الخدمات والمنتجات المتطورة لهم على مدار الساعة.

ولفت أنه يسهم بقوة في دعم جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتفعيل منظومة الشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف مصر من التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتها جهود التحول الرقمي، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أنه من خلال البروتوكول سوف يتم إتاحة صرف المعاش الكترونيًا من خلال شبكة ميزة الرقمية بدايةً من شهر أغسطس المقبل للمستحقين عبر محفظة “اتصالات كاش”.

ونوه أنه بذلك يستطيع أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الكترونيًا من المحافظ المالية المفعلة على هواتفهم المحمولة عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة اتصالات وتفعيل المحفظة الإلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

جدير بالذكر إن محفظة اتصالات كاش تسمح لعملائها بتحويل النقود في الحال عن طريق الموبايل لأي رقم في مصر ولأي محفظة في مصر، من خلال اتصالات كاش وأيضاً سدد الفاتورة او شحن الرصيد والشراء عبر الانترنت عن طريق بطاقة كاش (VCN) الائتمانية بدون قلق من سرقة بيانات كارتك الائتماني.

كما يتمتع عملاء “اتصالات كاش” بعمليات السحب والإيداع بحد أقصى 30 آلاف جنيه يومياً، و100 ألف جنيه شهرياً، ودعما لعملائها تم إلغاء رسوم تعاملات التحويل الشهري إلى كافة محافظ شركات المحمول، وتخفيض رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي إلى 0.4% بعد أن كانت 1%، مع تخفيض عمولة السحب النقدي من الفرع لتصبح 1% بدلاً من 2%، وإلغاء رسوم خدمة كارت شراء الانترنت VCN بدلاً من 10 جنيهات.