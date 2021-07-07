مكاسب البورصة ترتفع أكثر من 1% منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ ارتفعت مكاسب البورصة المصرية الصباحية في منتصف تعاملات اليوم. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.05%، ليتداول عند مستوى 10260 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.86%، ليتداول عند مستوى 53.71 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.19% و 1.73% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 583.688 مليون جنيه على 175 شركة من خلال 21.094 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 119 شركة مقابل تراجع 17 بينما لم تتغير أسعار 39. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 33.037 مليون جنيه، منها 25.109 مليون جنيه للأفراد، و 7.928 مليون جنيه للمؤسسات. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.893 مليون جنيه، منها 19.364 مليون جنيه للمؤسسات، و529.492 ألف جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 13.143 مليون جنيه، منها 9.068 مليون جنيه للأفراد، و4.075 مليون جنيه للمؤسسات. الأسهم الأكبر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % رواد السياحة 36.56 40.14 9.79 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 15.02 16.44 9.45 شارم دريمز للاستثمار السياحي 12.09 13.2 9.35 المنصورة للدواجن 26.75 29.03 8.52 بنك الكويت الوطني – مصر 42.49 45.98 8.21 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العربية للخزف – سيراميكا ريماس 5.65 5.12 9.38 الملتقي العربي للاستثمارات 4.65 4.25 8.60 مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 99.56 95.45 4.13 الحديد والصلب المصرية 1.736 1.709 1.56 بي انفستمنتس القابضة 12.98 12.83 1.16

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