وزير التموين: تعاون بين مصر وماليزيا لتبادل الخبرات في مجال إنتاج الزيوت

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إسلام جابر _ بحث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد خير الدين بن أمان، وزير الصناعات الماليزي، سُبل أوجه التعاون بين وزارة التموين ووزارة الصناعات الماليزية.
وأكد المصيلحي، خلال الاجتماع اليوم، أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها في مجال الصناعات الزيتية خاصة صناعة زيوت النخيل، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال سوف يخلق حالة اقتصادية كبيرة بين البلدين، إضافةً إلى فرص العمل التي سوف تُوفر للشباب.
وأوضح وزير التموين، أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لنقل الخبرات بينهما في مجال صناعة زيوت النخيل.
من جانبه أكد وزير الصناعات الماليزي، أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاون مكثف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع المفاهيم الاقتصادية للتعاون في صناعة زيوت النخيل إضافةً إلى نقل الخبرات بين البلدين.
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