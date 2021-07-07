ذا مارك للتطوير تطلق مشروع على 20 فدان بالقاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه

بكر بهجت _ أطلقت شركة “ذا مارك” للتطوير العقارى مشروع في القاهرة الجديدة باسم The WaterMarQ على مساحة 20 فدان وباستثمارات 2 مليار جنيه.

وخلال المؤتمر الذي عقد قبل قليل، قال عمرو بدر رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يقام على أرض من مشروع أزاد، وتخطط الشركة للانتهاء من تنفيذه خلال عامين، لافتا إلى أن الشركة ستتعاقد مع مجموعة من المكاتب الاستشارية لوضع التصميمات ومتابعة أعمال التنفيذ.

وأضاف أن إطلاق المشروع الجديد يأتي في الوقت الذي انتهت فيه الشركة من تسويق وبيع جميع وحدات المشروع الأول “ذا مارك” خلال 10 أشهر من طرحه للبيع، مشيرا إلى أنه من المقرر البدء في تسليم المشروع الأول وفقاً للبرنامج الزمنى في عام 2023.

ولفت بدر إلى الشركة تسعى دائماً للبحث عن الشراكات الناجحة ونمو محفظة مشروعاتها عبر دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تتناسب مع إستراتيجيتها التوسعية،.

وأوضح أن ذا مارك للتطوير تستهدف التوسع بمشروعاتها فى المناطق الجاذبة للفرص الإستثمارية ومنها منطقة غرب القاهرة والجلالة والسخنة بالإضافة إلى الساحل الشمالي والعلمين الجديدة.