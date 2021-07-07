مال وأعمال

محامي إيفرجيفن: تعاون هيئة قناة السويس وملاك السفينة ساهم في نجاح وإدارة الأزمة

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إسلام فضل _ قال المحامي فاز بير محمد، ممثل عن ملاك سفينة “إيفرجيفن“، إن التعاون الذي تم بين هيئة قناة السويس مع ملاك السفينة أسفر عن إدارة الازمة ونجاحها.

وأضاف بير محمد، خلال مؤتمر صحفي لتوقع اتفاق التسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، أن قناة السويس ما زالت تمثل أهمية كبيرة للملاحة العالمية.

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وأكد أن الهيئة ستظل شريان مهم في حركة التجارة العالمية.

ووقعت هيئة قناة السويس منذ قليل اتفاق التسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن بحضور رئيس هيئة قناة السويس، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين.

وكانت سفينة الحاويات البنمية قد جنحت عند المدخل الجنوبي لقناة السويس بالكيلو 151 ترقيم القناة، وتسببت في تعطل حركة الملاحة بالقناة لمدة 6 أيام، مما أدى لانتظار 422 سفينة، وتغيير 48 سفينة لوجهتها لممرات بحرية أخرى.

وخفضت الهيئة في مايو الماضي قيمة التعويضات التي تطالب بها إلى 550 مليون دولار، من 916 مليون دولار سابقا.

يشار إلى أن الهيئة قد قدمت تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها فى بنك من فئة الـ ” A class “، فى مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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