خالد أبو بكر: البنك المركزي المصري أكد التزام الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن بسداد المستحقات

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إسلام فضل _ قال خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس في لجنة التفاوض، أن الهيئة حصلت على تأكيد من البنك المركزي المصري المصري بالتزام الشركة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة “إيفرجيفن” ببنود التعاقد الخاصة بسداد المستحقات المالية الخاصة بالتعويضات.
وأوضح خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة على هامش توقيع اتفاق التسوية مع الشركة المالكة للسفينة، اليوم الأربعاء، أن الهيئة ملتزمة بكافة بنود السرية المتعلقة بإجراءات التفاوض والنتائج الناجمة عنها.
وأشار أبو بكر أنه على مدار 90 يومًا تم عقد اكثر من جلسة تفاوض مع ممثلي الشركة المالكة للسفينة، مؤكدا أن لجنة التفاوض حافظت على حقوق الهيئة الكاملة، فضلا عن المحافظة على العلاقة الجيدة مع الشركة العالمية والتي تعد من اكبر الشركات.
وذكر ان لجنة التفاوض كانت تقف على ارض صلبة في ظل الجهود الضخمة التي بذلتها الهيئة لإنقاذ إيفرجيفن على مدار 6 أيام، خاصة وان خلال ازمة الجنوح كان هناك طروحات كثيرة ولكنها كانت تتطلب وقتا طويلا ولا تتضمن سلامة السفينة او البضائع.
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