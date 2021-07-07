رئيس هيئة قناة السويس: سداد كامل تسوية إيفرجيفن يوليو الجاري

إسلام فضل _ قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الإتفاق مع شركة “شوي كيسن” المالكة لسفينة إيفرجيفن علي سداد قيمة التسوية علي دفعتين.

وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم سداد الحصة الأكبر من قيمة التسوية بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلي أن الهيئة ستحصل علي الدفعة الثانية قبل نهاية يوليو الجاري، رافضًا الإفصاح عن قيمة التسوية مع الشركة.

وأوضح أن المباحثات التي تمت بين اللجنة الممثلة لهيئة قناة السويس وممثلي ملاك السفينة ونادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، على مدار ثلاثة أشهر الماضية، تم التوصل إلى الاتفاق الذي يحقق العدالة ويُعلي مصلحة الطرفين.

وذكر أن “شوي كيسن” ستقدم إلي هيئة قناة السويس قاطرة هدية بقوة شد 75 طن، وسيتم استلامها خلال عام وفقا للمواصفات المطلوبة.

وأشار ربيع إلي أن السفينة إيفرجيفن سوف تنتظر في بورسعيد للإطمئنان علي السفينة بشكل كامل قبل أبحارها من جديد.