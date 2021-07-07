الصحة تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية العام

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل أزمة فيروس كورونا، وموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

وأشارت الوزيرة فى مستهل استعراضها للموقف إلى حدوث انخفاض فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وكذا معدلات الوفاة به، موضحة معدل التغيير فى أعداد الإصابات بالمحافظات خلال الأسبوع الوبائى الـ 26.

وتناولت زايد جهود الدولة فى تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا محلياً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة سينوفاك الصينية، منوهة فى هذا الصدد إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مصنع شركة فاكسيرا، ليشهد إنتاج أول مليون جرعة من هذا اللقاح.

وأشارت إلى أنه من المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة بنهاية العام الحالى، لتطعيم 40 مليون مواطن، مستعرضة بياناً بكميات المواد الخام من لقاح سينوفاك المقرر توريدها ومواعيد استلامها.

وتطرقت الوزيرة إلى موقف الاصابات بالفيروس على مستوى دول العالم فى ظل المتحور دلتا.

كما تناولت الوزيرة موقف توافر الأكسجين فى ظل جائحة كورونا، موضحة أن إجمالى المخزون الاستراتيجى بلغ حوالي 2.3 مليون لتر، مؤكدة أنه تم الوصول الى مرحلة الاستقرار فى الإمداد للأكسجين السائل.