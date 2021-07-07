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وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم الأربعاء عند مستوى 10,958 نقطة متراجعا بنحو 12,66 نقطة أو مايعادل 0.12 في المائة.
وبلغت السيولة المتداولة 10.6 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 277 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 417,9 ألف صفقة.
وصعدت أسهم 60 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم العمران بمكاسب 9.88 في المائة ليغلق السهم عند 126.80 ريال.
كما سجلت أسهم بترو رابغ وام اي سي والمجموعة السعودية ارتفاعات تجاوزت 4.66 في المائة.
قابل ذلك تراجعت 127 شركة تصدرها أسهم الخريف والمتراجعة 3.40 في المائة، تلاه أسهم اتحاد الخليج والأهلي ريت وبحر العرب والسعودي الألماني بانخفاض تجاوز 2.52 في المائة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة السعودية تنهي التعاملات على تراجع.. والسيولة تبلغ 10.6 مليار ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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