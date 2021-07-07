أدفا وأمان للخدمات المالية توقعان بروتوكول تعاون لتقسيط مصروفات الخدمات التعليمية لجميع المواطنين

إسلام فضل _ أعلنت شركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع تطبيق أدڤا “ADVA” – أول منصة إلكترونية متخصصة لتقسيط مصروفات الخدمات في مصر – بهدف إتاحة برامج تقسيط متميزة لمصروفات التعليم بمراحله الأساسية، والجامعية، ومراحل الدراسات العليا.

وأضاف بيان الشركة الصادر اليوم الأربعاء، أن أدڤا تتيح الفرصة لعملائها للحصول على تمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه للخدمات التعليمية بأقل معدل فائدة في مصر. ويعذ ذلك أول برنامج يتخصص في تقسيط النفقات الدراسية حصريًا، وسيتميز كذلك بإجراءاته الميسرة التي تستغرق 48 ساعة بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

كما تمتد تلك الفرصة لجميع فئات المواطنين وأعمارهم، من الموظفين، وأصحاب المعاشات، وأصحاب الأعمال الحرة، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومالكي السيارات، وأعضاء النوادي الكبرى. ويتمتع العملاء بفترة سداد تصل إلى 12 شهرًا، ويمكنهم كذلك الحصول على تمويل لأكثر من تلميذ في الوقت نفسه بسعر فائدة تنافسي.

ومن جانبها قالت رانيا جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق أدڤا “ADVA”، إننا سعداء بتطوير تعاوننا مع شركة أمان، وتوقيع برتوكول تعاون جديد يقدم مزيد من التسهيلات لعملائنا، فنحن أول من يقدم تقسيط للخدمات في مصر، ونركز على الخدمات ذات الأهمية الخاصة والتي تسهم في تحسين جودة الحياة مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والتأمين، ويمكن للعملاء اختيار مقدم الخدمة التعليمية سواء من هؤلاء المشاركين معنا أو أي جهة تعليمية يختارها.

وعلى ذات الصعيد قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان لخدمات التمويل، أن شركة أمان للخدمات المالية تستهدف ضخ تمويل لخدمات القسيط خلال العام الجاري بقيمة 1.2 مليار جنيه – بزيادة تقدر بـ 700 مليون جنيه.

وأشار إلى أن خدمات أمان متوفرة في 220 مقرًا في 23 محافظة. وقد بلغت محفظة أمان الاستثمارية 1.2 مليار جنيه.

جدير بالذكر ان تطبيق أدڤا “ADVA” يستهدف تقديم البرامج التمويلية للخدمات الضرورية لتحسين جودة الحياة، ففي الوقت الذي تتوافر فيه الخدمات التمويلية للسلع من مصادر متعددة، ينفرد تطبيق أدڤا بتقسيط الخدمات للمرة الأولى في السوق المصري، ويتعاون في هذا الإطار مع العديد من المؤسسات التمويلية على رأسهم شركة أمان لخدمات التمويل.