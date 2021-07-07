البورصة تصعد 1.21% ختام التعاملات وأحجام التداولات تتخطى المليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.21%، وأغلق عند مستوى 10277 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.45%، وأغلق عند مستوى 54.02 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.13% و 1.72% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.058.552 مليار جنيه، على 189 شركة من خلال 39.934 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 122 شركة مقابل تراجع 35 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 66.032 مليون جنيه، منها 48.033 مليون جنيه للأفراد، و17.999 مليون جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 38.742 مليون جنيه، منها 20.086 مليون جنيه للأفراد، و18.656 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 27.290 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 28.077 مليون جنيه، مقابل 786.799 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 82.46% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 11.28% والعرب على 6.26% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على20.42% من تعاملات اليوم مقابل 79.57% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % رواد السياحة 36.56 40.15 9.82 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 15.02 16.44 9.45 شارم دريمز للاستثمار السياحي 12.09 13.2 9.35 بنك الكويت الوطني – مصر 42.49 46.19 8.71 الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 1.042 1.131 8.54

الأسهم الأكثر انخفاضا