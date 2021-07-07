انخفاض الطلب العالمي على السفر الجوي بنسبة 63% في مايو

وكالات _ أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا، اليوم الأربعاء، انخفاض الطلب العالمي على السفر الجوي، في مايو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته قبل عامين.

ونقلت “” عن اتحاد النقل الجوي أن الإحصاءات أظهرت انخفاض الطلب على الرحلات الجوية، حيث أصبح أقل بنسبة 63 %، في مايو 2021، عن ما كان عليه في نفس الشهر قبل عامين، أي قبل ظهور جائحة كورونا.

وأضاف الاتحاد أن السفر الدولي يتأثر بالقيود المستمرة بشكل يفوق بكثير السفر داخل الحدود المحلية مثل السفر داخل الصين وروسيا.

ودعا المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش، حكومات الدول إلى التنسيق فيما بينها بشكل أفضل للمساعدة على تعافي صناعة الطيران.

وأوضح والش، قائلا: “إن العالم يشهد تباينًا كبيرًا في اشترطات السفر بين الدول، ومن بينها اختبارات الإصابة بالفيروس، ومن الواضح أن هذا يسبب ارتباكا كبيرًا لدى الركاب”.

وفي وقت سابق، أعلن المدير التنفيذي للطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، أن “العالم يشهد نوعا من الاستقرار في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.

وقال رايان خلال مؤتمر صحفي: “إذا نظرنا إلى جدول الأسبوعين الماضيين، يمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار، لكنه عند مستوى عال جدا”، مشيرا إلى أن الوضع حاليا أفضل بكثير عما كان قبل ثلاثة أشهر.

وتحدّث رايان عن الوضع الوبائي حول العالم، مشيرا إلى أن عدد الإصابات انخفض في بعض الدول وارتفع في دول أخرى، والسبب في ذلك يعود إلى فعالية الكشف عن متحورات الفيروس، وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس.

وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته بعض الدول في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، إلا أن المنظمة حذّرت، الأسبوع الماضي، من احتمال وقوع موجة جديدة وخطيرة من انتشار الفيروس بسبب ظهور “دلتا” المتحور وانتشاره في أوروبا.