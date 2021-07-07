شركة الزيوت المستخلصة تقرر وقف الإنتاج بمصنع راغب

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رنا ممدوح _ قررت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إيقاف الإنتاج بمصنع زيوت راغب التابع لها بعد أن حدث هبوط أرضي بالطريق العام أمام المصنع.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن معاينة الجهات المعنية التابعة لمحافظة الإسكندرية وهيئة الصرف الصحي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة البيئة تبين أن هذا الهبوط نتيجة تسريب مياه الصرف أسفل طبقة الأسفلت.
وأعلنت أنه تم الانتهاء من رفع نواتج الحفر لاستبيان مصدر تسريب مياه الصرف فتبين أنها من المصنع التابع للشركة.
وأشارت إلى أنه سوف يستأنف الإنتاج فور إزالة أسباب الهبوط الأرضي والانتهاء من عملية الإصلاح والتي ستتم بواسطة هيئة الصرف الصحي.
وقالت إن الشركة سوف تتحمل كافة التكاليف المالية لإعادة الشئ لأصله.
وذكرت أن متوسط إنتاج المصنع اليومي من الزيت حوالي 150 طن يومي والذي يمثل نسبة 40% تقريبا من إجمالي إنتاج الزيت للشركة.
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