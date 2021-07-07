رنا ممدوح _ رفعت المجموعة المصرية العقارية ومجموعتها المرتبطة حصتهم في رأسمال شركة رواد للسياحة إلى 19.94%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجموعة المصرية العقارية قامت بشراء 389.805 ألف سهم من أسهم رواد للسياحة مقابل 14.584 مليون جنيه، لترتفع حصتها في رأس المال من 3.12% إلى 5.369%. وبلغ متوسط سعر الشراء 37.415 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي: – تارجيت للاستثمار العقاري 4.679% – عبد اللطيف محجوب 1.66% – على محجوب 8.22%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجموعة المصرية العقارية ومجموعتها المرتبطة يرفعون حصتهم في رواد للسياحة إلى 19.94% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.