مال وأعمال

المجموعة المصرية العقارية ومجموعتها المرتبطة يرفعون حصتهم في رواد للسياحة إلى 19.94%

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رنا ممدوح _ رفعت المجموعة المصرية العقارية ومجموعتها المرتبطة حصتهم في رأسمال شركة رواد للسياحة إلى 19.94%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجموعة المصرية العقارية قامت بشراء 389.805 ألف سهم من أسهم رواد للسياحة مقابل 14.584 مليون جنيه، لترتفع حصتها في رأس المال من 3.12% إلى 5.369%.

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وبلغ متوسط سعر الشراء 37.415 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي:

– تارجيت للاستثمار العقاري 4.679%

– عبد اللطيف محجوب 1.66%

– على محجوب 8.22%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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