بنك مصر وكليك إت يقدمان حلول إدارة المدفوعات والتحصيل الرقمي للمؤسسات التعليمية

دوت الخليج – تعاون بنك مصر، مع منصة كليك إت لإدارة المدفوعات والتحصيل الرقمي، لتقديم خدمة كليك إت للمدفوعات في قطاع التعليم.

وذكر البنك في بيان، أنه أول بنكا في مصر يقدم نظام إدارة المدفوعات والتحصيل الشامل المباشر لقطاع التعليم ككل في السوق المصرية بشكل رقمي.

وأوضح أن مركز المدفوعات التعليمية صمم كحل رقمي يلبي متطلبات سداد المدفوعات في قطاع التعليم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مثل الرسوم الدراسية أو رسوم الأنشطة وغيرها.

ويُعد هذا الحل الرقمي الأول من نوعه في السوق ويعتمد على كافة وسائل الدفع المتاحة لدى بنك مصر والتي تشمل المدفوعات عبر بطاقات الإنترنت والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code بالإضافة إلى خدمات الإيداع المباشر (عبر شباك الخدمة في مقر البنك)، وكذلك الدفع من خلال نقاط البيع.

وأضاف إن نظام الدفع سيتم عبر جهاز تحكم تحت تصرف إدارة الهيئة التعليمية، مما يقلل المتاعب المرتبطة بتحصيل الرسوم الدراسية وعملية تتبع وتسوية استخدام قنوات مختلفة في السداد، كما يمكن لإدارات الهيئات التعليمية الآن إدارة وتسجيل عمليات الدفع بشكل فوري ودقيق، فضلا عن تسهيل عملية سداد الرسوم على أولياء أمور الطلبة.

وقال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك، إن هذا التعاون يقدم لأول مرة في مصر تقنية الدفع من خلال نقاط البيع اللاتلامسية، مما يؤدي إلى توفير مصاريف التشغيل الخاصة بنقاط البيع التقليدية لكل من البنك والتاجر، وتتميز الخدمة بسهولة التنقل لتسهيل عملية الدفع لمستخدمي التكنولوجيا.

وأكد درة، أن هذا التعاون يأتي في إطار سعى بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وانطلاقا من إيمان البنك بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات والدفع.

وبحسب ما أورده البيان، حرص البنك على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية و اللاتلامسية لعملائه علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

ونجح بنك مصر في إضافة أكثر من 250 ألف نقطة بيع في عام 2021.

ونجحت منصة كليك إت حتى الآن في إتمام مدفوعات بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه مصري، وتعد المنصة الآن الشريك المفضل لأكثر من 120 كيانًا تعليميًا بما في ذلك المعاهد العلمية والمدارس ودور الحضانة الأهم، بحسب البيان.

وتضع الشركة على خطتها طرح حلها الرقمي عبر البنوك المختلفة على المستويين المحلي والإقليمي، بعد النجاح الذي تحقق من خلال تقديم خدمة المدفوعات للمدارس المصرية اليابانية، كما تتطلع كليك إت إلى التعاون مع المؤسسات المالية لطرح حلها الرقمي عبر الإنترنت لقطاع التعليم ككل.

وعلق سعيد طلعت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليك إت على الشراكة الجديدة قائلًا: “مُتحمسون للغاية لهذه الشراكة مع بنك مصر، لقد عملنا على هذا الحل لمدة عام تقريبًا كجزء من تطلعاتنا واستراتيجيتنا الرامية إلى تغيير شكل المدفوعات في قطاع التعليم.

وتابع: في العادة يقوم مديرو المدارس بتسوية كافة المدفوعات التي تتم عبر البنك وغيره من وسائل السداد عن طريق إدخال البيانات يدويًا في قواعد البيانات الخاصة بهم، وهو ما يتطلب 5 ساعات عمل يوميًا في المتوسط، ومن خلال مركز المدفوعات التعليمية يمكننا القول إن تلك الأيام قد ولت حيث أصبحنا في عصر يتيح تسجيل وإدارة المدفوعات وتسويتها من خلال لوحة تحكم واحدة”.