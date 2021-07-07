هيونداي تقدم عددا من النصائح المهمة لحماية السيارات خلال الحرارة المرتفعة

دوت الخليج – قدمت شركة هيونداي موتور عددا من النصائح لمالكي السيارات في جميع أنحاء المنطقة للعناية بمركباتهم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ويتعين على السائقين توخي الحذر الشديد بتخصيص بعض الوقت لفحص سياراتهم والتجهيز الجيد لرحلاتهم خلال فصل الصيف، مع تواصل درجات الحرارة في الارتفاع.

وقال بانج سون جيونج، نائب الرئيس ورئيس عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا في هيونداي: “نتفهم أهمية رعاية عملائنا خلال فصل الصيف، لذا شارك فريقنا من الفنيين ذوي الخبرة قائمة بالنصائح الحيوية التي تساعد على زيادة سلامة العملاء على الطرق وتمكّن الجميع من الاستمتاع برحلات سلسة

وقيادة آمنة مهما كانت درجة الحرارة”.

وأضاف: “يواجه العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا صعوبات في القيادة مع ارتفاع الحرارة والرطوبة خلال الصيف، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية أحياناً، وتزيد معاناتهم أكثر إذا لم تتم عملية صيانة السيارة بانتظام “.

وعددت هيونداي 11 نصيحة تساعدد في حماية السيارات وإطالة عمرها، وتشمل:

1- العناية بالمحرك

تزداد حرارة المركبات في الصيف عادةً، بالإضافة إلى أن القيادة الثقيلة والرحلات الطويلة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك.

وتحتاج أنظمة المحرك إلى فحوصات شاملة خلال أيام الصيف الحارة والرحلات الطويلة، مثل التحقق من زيت تشحيم المحرك، فإذا أصبح الزيت داكن اللون أو تراكم الكثير من الأتربة والشوائب، فغيِّر الزيت واستبدل فلتر الزيت.

وتوصي هونداي بتغيير زيت المحرك كل 10 آلاف كيلومتر، إلا أنه في ظل ظروف القيادة الصعبة، يفضل تغيير الزيت كل 5 ألاف كيلومتر.

ويتعين عليك دائما مراجعة دليل المستخدم الخاص بسيارتك للحصول على المزيد من المعلومات حول فترات تغيير الزيت، كما يجب التحقق من مستويات سائل تبريد المحرك ومروحة التبريد.

2- ضغط الهواء في الإطارات

تأكد من فحص ضغط الهواء على جميع الإطارات، قبل القيام بأية رحلة، فالإطارات المنتفخة بشكل صحيح تمنع مشكلات انخفاض ضغط الإطار أو انفجار الإطار وتمزقه، كما يساعد الضغط الصحيح للإطار السائق على السفر لرحلات طويلة دون استهلاك الكثير من الوقود.

3- نظام المكيف

يمكن أن تؤدي حرارة الصيف المرتفعة، خلال الرحلات بالسيارة، لمفاجآت غير سارة للركاب إذا كان نظام تكييف الهواء لا يعمل بشكل صحيح أو ينفث الهواء الساخن، لذا عليك الذهاب بالسيارة إلى ورشة الإصلاح لتشخيص المشكلة على الفور.

4- البطارية

قد تستنزف ظروف الحرارة الشديدة أحياناً طاقة البطارية، لذلك قم بفحص البطارية واختبارها لمعرفة ما إذا كان لديك سعة كافية، وتحديد أي مشكلات متوقعة أو تلف محتمل.

5- مظلات الشمس

استخدم مظلات الشمس (الشماسات) ذات الجودة العالية لزجاج سيارتك، إذا كنت ستوقف سيارتك في مكان خارجي؛ حيث تساعد هذه المظلات ذات الأسعار المعقولة على حماية لوحة التحكم وعجلة القيادة من أشعة الشمس، وتضمن بقاء المقصورة أكثر برودة.

6-الشمع الخارجي

بعد غسل سيارتك، قم بتشميع السيارة لحماية الطلاء الخارجي، سيحافظ ذلك على مظهر السيارة الجديد ويمكن أن يضيف طبقة إضافية من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

7- افحص السوائل

جودة الزيت هي الأهم، يمكن أن يقلل الزيت المتسخ من الأداء ويرفع حرارة محركك فيعمل بسلاسة أقل، كما يمكن أن تترسب الزيوت وتبدأ السوائل في الانفصال مما قد يؤدي إلى مشاكل في المحرك، لذا تحقق وتأكد من وجود سوائل كافية كزيت المحرك، وسائل الفرامل، وسائل ناقل الحركة، وإذا أصبح الزيت داكن اللون أو كان هناك الكثير من الترسبات والشوائب والأتربة، قم بتغييره واستبدل فلتر الزيت أيضاً.

8- فلاتر الهواء

خلال الأجواء الحارة؛ يجب أن تفحص فلتر هواء المقصورة الذي يحجب -عند استخدام المكيف- الغبار والملوثات الأخرى مثل حبوب اللقاح والأتربة بعيداً عن سيارتك، ويمكن أن يساعد وجود فلتر هواء نظيف في تحسين جودة الهواء داخل المقصورة وتمكين نظام التبريد من العمل بشكل أكثر كفاءة.

9- لا تترك داخل السيارة مواد قابلة للاشتعال

يجب عدم ترك أو تخزين العناصر القابلة للاشتعال داخل السيارة على الإطلاق، مثل معقمات اليد والعطور وعلب مزيل العرق، لأنها يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة إذا تركت في الطقس الحار لفترة طويلة.

10- حقيبة الطوارئ

تأكد من وجود مجموعة أدوات الطوارئ داخل السيارة التي تتضمن شاحن للهاتف المحمول لاستخدامها في حال حدوث أي مشكلة غير متوقعة، وقد تم تجهيز جميع سيارات هيونداي بمجموعة أدوات المساعدة على الطريق.

11- المسّاحات

قم بتغيير المسّاحات القديمة أو المتشققة، فقد تحتاجها لمساعدتك في الحصول على رؤية أفضل أثناء العواصف الصيفية أو الطقس المغبر، ويجب أن تتأكد من أن المسّاحات في حالة جيدة إذا كان الصيف في مكان إقامتك يشهد سقوطاً مفاجئاً للأمطار من حين لآخر، لأن المسّاحات البالية تترك خطوطاً على الزجاج الأمامي؛ وقد يؤثر ذلك على قيادتك أيضاً، لذلك، عند أخذ سيارتك لمراكز الصيانة والخدمة، استفسر عن سلامة المسّاحات.