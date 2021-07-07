وزيرة الصحة: مصر ترسل 38 طنا من المساعدات الطبية إلى السودان

دوت الخليج – أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي بالسودان، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الشحنة وصلت مطار الخرطوم، صباح اليوم، على متن 4 طائرات عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.

ولفت مجاهد إلى أن المساعدات تضم 300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين، لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالسودان، بالإضافة إلى شحنة من الجرعات الكاملة لأدوية فيروس “سي” تكفي لعلاج 11 ألف مريض ضمن العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

وقال مجاهد إنه من المقرر أن تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مساء اليوم إلى دولة السودان، في إطار تبادل الزيارات بين البلدين لدعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين الشقيقين.

وأكد مجاهد استمرار الجسر الجوي بين دولتي مصر والسودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل المساعدات الطبية المقدمة من مصر إلى دولة السودان لتلبية أي احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة.

وقال الدكتور محمد جاد، مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية، إن الدكتورة هالة زايد بصفتها رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، فقد جهزت الوزارة طائرة محملة بشحنة من أدوية التخدير والمستلزمات والمحاليل الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية إلى دولة السودان، بقيمة 200 ألف دولار.