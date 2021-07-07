دروسوس تستثمر 7 ملايين دولار في مصر سنويا لتمكين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا

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إسلام جابر – قالت الدكتورة وسام البيه، المدير الإقليمي لمؤسسة دروسوس، إن حجم استثماراتها في مصر يتخطى 7 ملايين دولار سنويا.
وأوضحت البيه، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال على هامش توقيع اتفاقية مع بنك الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات السنوية.
وأضافت أن المؤسسة تستهدف وتركز خلال الفترة الحالية على التمكين الاقتصادي للشباب خاصة الفئات المهمشة منهم، حيث يتم دعم مشروعاتهم وخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب، مؤكدة أن المؤسسة تدعم حوالي 60 مشروعا في مصر خلال الفترة الحالية.
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